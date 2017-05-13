Ари: теперь нужно взять у Лоськова автограф

Нападающий «Локомотива» Ари после победы над «Оренбургом» (4:0) в матче 28-го тура РФПЛ поделился впечатлениями от игры с легендарным полузащитником Дмитрием Лоськовым.
«После великолепного финала хотели добиться победы и порадовать болельщиков. Я очень рад, что мы победили и что я забил два гола.
Большая честь сыграть с Лоськовым в одной команде. К сожалению, он провёл не так много времени, как хотелось бы, но оказаться с ним на поле было приятно. Теперь нужно взять у Лоськова автограф (смеётся)", — цитирует Ари сайт «Локомотива».