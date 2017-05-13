Гилерме: Лоськов – величайший футболист в истории «Локомотива»

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме после матча с «Оренбургом» (4:0) в 28-м туре РФПЛ поделился впечатлениями от игры с легендарным полузащитником Дмитрием Лоськовым, а также заявил, что хотел бы попасть в заявку сборной России на Кубок конфедераций-2017.
«Лоськов – величайший футболист в истории «Локомотива». Я горжусь, что мне довелось поиграть с ним. Дмитрий приносит команде победы.
Хочу ли сыграть на Кубке конфедераций? Конечно. Впереди ещё два матча. Я выложусь на сто процентов и покажу свой уровень. Очень хочу попасть в заявку сборной России на Кубок конфедераций. Тарасов и Миранчук набрали хорошую форму. Думаю, у них все шансы попасть в сборную", — цитирует Гилерме пресс-служба «Локомотива».