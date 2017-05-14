Стерлинг: в матче с «Лестером» удача наконец-то улыбнулась «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился впечатлениями от матча с «Лестер Сити» (2:1) в 37-м туре чемпионата Англии. В концовке встречи арбитр отменил гол полузащитника «лис» Рияда Мареза с пенальти, так как алжирский футболист во время исполнения 11-метрового ударил мячом себе в пятку.
«Это большая победа. В нынешнем сезоне мы во многих матчах заслуживали большего, но нам не везло. В матче с «Лестером» удача наконец-то улыбнулась нам.
Я не касался мяча, когда Сильва пробивал по воротам. Понимал, что если задену мяч, то это будет офсайд», — приводит слова Стерлинга пресс-служба «горожан».
Шмейхель: Стерлинг был в тройном офсайде во время гола Сильвы