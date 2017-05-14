Энрике: «Барселона» настроена на победу в чемпионате и Кубке Испании

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от выездного матча 37-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (14 мая).
«Наша задача — выиграть два трофея, за которые мы продолжаем бороться. Мы настроены только на это. Нужно в полной мере использовать наши возможности: победить в финале Кубка Испании и бороться до последнего в Примере.
«Лас-Пальмас» проводит очень хороший сезон. Они почти весь чемпионат входили в первую десятку и обладают узнаваемым стилем игры. Это опасная команда, нам нужно быть сосредоточенными. К тому же, «Лас-Пальмас» хорошо играет на своем поле», — цитирует Энрике Marca.