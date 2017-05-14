Жиру: буду большим фанатом «Вест Хэма» в матче с «Ливерпулем»

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру сказал, что поддержит «Вест Хэм Юнайтед» в матче с «Ливерпулем» (14 мая) в 37-м туре чемпионата Англии. «Канониры» (69 баллов), занимающие пятое место в таблице АПЛ, отстают на одно очко от «Ливерпуля» (70), который идёт четвёртым. Командам осталось провести по два матча.
«Конечно же, мы должны фокусироваться на собственных матчах, но, скажу честно, я буду большим фанатом «Вест Хэма» в матче с «Ливерпулем». Я буду полностью их поддерживать. Впрочем, сначала мы должны выполнить свою работу, а потом смотреть на результаты других команд», — цитирует Жиру пресс-служба «Арсенала».