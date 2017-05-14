«Манчестер Сити» объявил об уходе Сабалеты по окончании сезона

Защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета покинет клуб по окончании сезона. 32-летний футболист ближайшим летом получит статус свободного агента.
«Действующий контракт Сабалеты истекает ближайшим летом и Пабло уведомил клуб, что продолжит карьеру в другой команде. Болельщики получат возможность выразить свою признательность одному из самых преданных игроков клуба последних лет в матче против «Вест Бромвича», который состоится 16 мая и станет последней домашней игрой Пабло в футболке „Сити“, — информирует официальный сайт „горожан“.
Сабалета перешел в «Манчестер Сити» в 2008 году из «Эспаньола» за £ 6,5 млн и провел за «горожан» 332 матча. Сабалета присоединился к «Сити» за день до того, как было объявлено, что новым владельцем клуба стал шейх Мансур.