Голкипер «Гранады» Очоа пропустил 80 голов и установил новый антирекорд Примеры

«Гранада» со счётом 1:2 проиграла «Осасуне» в матче 37-го тура чемпионата Испании.
Для голкипера команды Тони Адамса Гильермо Очоа второй гол памплонской команды стал 80-м пропущенным в этом сезоне Примеры. Таким образом, мексиканец установил новый антирекорд испанского чемпионата по числу пропущенным мячей в одном сезоне. До этого антирекорд принадлежал вратарю «Саламанки» Иньяки Аиспуруа, который пропустил 79 мячей в сезоне-1995/96.
Любопытно, что Очоа является лидером по сейвам в топ-5 чемпионатах Европы. На его счету 161 спасение в этом сезоне.