Черчесов: для сборной России хорошее состояние Дзагоева будет подспорьем

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о ходе восстановления полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева после травмы.
«На сегодняшний день он успевает восстановиться и набрать форму. В ЦСКА будут решать — форсировать его восстановление или дать возможность правильно подготовиться, не опережая события. Мы, со своей стороны, не вмешиваемся в этот процесс, но то, что у него несколько одинаковых травм за определённое время, не может нас не огорчать.
Мне не хотелось бы, чтобы Дзагоев пропустил ещё один крупный турнир. Алан знает — ему нужно за собой следить. Клуб тоже страдает из-за его травм, оставаясь без игрока высокого уровня. Для нас будет подспорьем, если Дзагоев будет в хорошем состоянии", — цитирует Черчесова «RT на русском».