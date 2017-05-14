Автобус с юношеской командой «Васко да Гама» попал в аварию в Рио-де-Жанейро

Автобус бразильского клуба «Васко да Гама», перевозивший юношескую команду, попал в аварию, сообщает Esporte. 22 человека получили травмы различной степени тяжести, трое находятся в критическом состоянии.
Авария произошла в одном из горных районов Рио-де-Жанейро, когда юношеская команда возвращалась после матча «Васко да Гама» с «Фрибургенсе». В автобусе в момент ДТП находилось около 30 человек, медперсонал клуба сразу стал оказывать помощь пострадавшим. Причины произошедшего пока не уточняются.
Видео с места происшествия можно посмотреть по ссылке.