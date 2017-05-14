Мутко: ограничения для спортсменов из стран ЕАЭС сохранятся в России

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что ограничения для спортсменов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в России сохранятся.
В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В настоящее время спортсмены из четырёх последних стран считаются легионерами в составах российских клубов Российской футбольной Премьер-Лиги, Континентальной хоккейной лиги и других турнирах.
«Пока действует тот порядок, который существует. Есть спортивное гражданство, которое введено российским законодательством, и спортивным гражданством обладает только гражданин России. Мы ввели ограничения, которыми защищаем свой рынок, включая доморощенных игроков, и они будут сохраняться», — сказал Мутко.
Ранее Евразийская экономическая комиссия попросила правительства стран ЕАЭС в течение 10 дней проинформировать о принятых мерах по устранению ограничений в отношении профессиональных спортсменов-легионеров из стран союза.