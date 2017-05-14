Камболов: неприятно, что Лестьенн и Сонг были на тренировке в таком состоянии

Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов прокомментировал ситуацию, возникшую в клубе в марте нынешнего года. Тогда ветераны «Рубина» вратарь Сергей Рыжиков, защитник Олег Кузьмин и полузащитник Гёкдениз Карадениз подняли вопрос о переводе хавбеков Максима Лестьенна и Алекса Сонга в молодёжную команду в качестве воспитательной меры в связи с тем, что оба явились на тренировку с запахом спиртного.
«В прессе немного громко написали, что у команды с ними был какой-то повышенный разговор. Мы, наоборот, нормально поговорили. Например, мне неприятно, что в таком состоянии человек может прийти на тренировку. Думаю, другим тоже это неприятно. Если захотел отдохнуть, то отдохни в тот день, когда можно это сделать. Ведь потом мы выходим на поле все вместе, а если человек нормально не готовился к игре и не показывает всё, на что он способен, от этого может пострадать и команда. Он ведь сам себе в первую очень вредит.
Эффект от разговора был. И они молодцы. Тот же Лестьенн хоть задвигался, выходил и забивал», — приводит слова Камболова «Бизнес Online».