Шнур: мне кажется, в «Зените» грядут перемены, пора что-то менять

Лидер группировки «Ленинград» и поклонник «Зенита» Сергей Шнуров (Шнур) рассказал о пребывании в Самаре, где выступал с концертом на стадионе «Металлург» после матча 28-го тура РФПЛ «Крылья Советов» — «Зенит» (1:3). Шнуров высказал предположение, что команду из Санкт-Петербурга ждут перемены.
«После матча поздравил Кержа с победой, хотя он и не выходил на поле. Вообще обычно поздравляю. Но мне кажется, что грядут какие-то перемены в „Зените“, ну они и должны быть. Пора что-то менять.
«Зенит» был в нашей же гостинице, там были друг мой Кержаков и близкий приятель Тимощук — нам было о чём поговорить, мы давно не виделись, и я с ними провёл весь вечер. Слава Богу, что это не отразилось на качестве игры «Зенита», да и на нашей.
Слышал ли раньше о «Крыльях Советов»? Я-то живу давно, я ещё помню даже спортивное общество «Буревестник», так что я не мог не слышать о «Крыльях Советов», это команда ещё из моего советского юношества и детства», — сказал Шнуров.
Интервью с Сергеем Шнуровым можно посмотреть в официальном «youtube» «Крыльев Советов».