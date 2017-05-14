Полузащитник «Краснодара» Мамаев сыграл свой 250-й матч в РФПЛ

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев в игре 28-го тура РФПЛ против «Урала» (1:1) вышел на 46-й минуте на замену вместо хавбека Ильи Жигулёва.
Таким образом, Мамаев сыграл свой 250-й матч в Премьер-Лиге.
Футболист провёл 40 матчей за московское «Торпедо», забив в них 3 мяча и отдав 3 результативные передачи, 128 — за ЦСКА (6 мячей, 7 голевых передач) и 82 игры — за «Краснодар» (19 голов, 20 результативных передач).
Всего в нынешнем сезоне на счету Мамаева 15 матчей в составе «Краснодара» — в них он отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.