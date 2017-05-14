Победитель «Евровидения» Собрал: не я национальный герой Португалии, а Роналду

Победитель международного песенного конкурса «Евровидения», участник от Португалии Сальвадор Собрал признался, что не считает себя национальным героем Португалии, так как настоящем героем его страны является игрок сборной и нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду.
«Я — национальный герой? Ну нет. Криштиану Роналду — национальный герой, он им и останется. Я просто хочу продолжать вести спокойную жизнь. Здорово, что пришёл некоторый успех, но это пройдёт», — приводит слова Собрала SongFestival.
Видео выступления Собрала на «Евровидении» можно посмотреть на официальном канале конкурса в «Youtube».