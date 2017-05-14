Хореограф Папунаишвили сделал предложение своей девушке в перерыве матча ЦСКА

Хореограф, танцор и телеведущий, а также поклонник ЦСКА Евгений Папунаишвили в перерыве матча 28-го тура РФПЛ, в котором «армейцы» играли с тульским «Арсеналом» (3:0), сделал предложение своей избраннице, итальянской стилистке Салиме.
Папунаишвили встречался со своей нынешней невестой более года. В перерыве между таймами он вывел Салиму на поле и, взяв микрофон, предложил ей руку и сердце, на что та ответила согласием.
«Оооочень волновался. А как круто поддержали болельщики на стадионе! Это эмоции и память на всю жизнь. Спасибо вам огромное за тёплые поздравления! И спасибо ЦСКА за возможность осуществить мою мечту!», — написал хореограф в своём аккаунте.
Видео события можно посмотреть на странице Папунаишвили в «Инстаграме».