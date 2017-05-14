Алексис забил 50-й гол в АПЛ и стал 1-м в сезоне с «10+» голами и передачами

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес в матче 37-го тура АПЛ против «Сток Сити» (4:1) отметился забитым мячом и голевой передачей.
Таким образом, в нынешнем розыгрыше на счету Санчеса теперь 20 голов и 10 результативных передач — он стал первым игроком Премьер-лиги в сезоне-2016/17, которому удалось достигнуть отметки «10+» в каждом из этих показателей.
Кроме того, гол нападающего в ворота «Сток Сити» стал для него 50-м в АПЛ, ему понадобилась для этого 101 игра. Только двое футболистов в истории «Арсенала» забивали свой 50-й мяч раньше, чем Санчес, — француз Тьерри Анри (за 83 матча) и британец Йан Райт (87 игр).