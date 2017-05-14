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Полузащитник «Ювентуса» Хедира пропустит финальный матч Кубка Италии с «Лацио»

14 мая 2017, воскресенье. 06:38. Футбол

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира пропустит финал Кубка Италии, в котором «старая синьора» 17 мая сыграет с римским «Лацио».

Кроме того, по словам главного тренера «Юве» Массимилиано Аллегри,  игрок пропустит два поединка в Серии А — с «Ромой» и «Кротоне», а его участие в финале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» 3 июня находится под вопросом.

«Выход Хедиры в Кубке Италии или против „Кротоне“ невозможен. Мы будем следить за ним и позже определимся насчёт его участия в финале Лиги чемпионов», — приводит слова Аллегри FourFourTwo.

Источник: FourFourTwo Сообщить об ошибке
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Ювентус Массимилиано Аллегри Сами Хедира
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