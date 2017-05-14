Ари укусил эмблему, 70 баннеров для Сёмина. Фото с прощального матча Лоськова

13 мая в Москве на стадионе «Локомотив» в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» разгромил «Оренбург» со счётом 4:0. Этот матч стал прощальным для полузащитника «железнодорожников» Дмитрия Лоськова. 43-летний ветеран вывел команду на игру с капитанской повязкой и был заменён на 13-й минуте.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча «Локомотив» — «Оренбург», подготовленные специальным фотокорреспондентом Дмитрием Голубовичем.
После окончания матча игроки «Локомотива» совершили круг почёта с кубком России. Московская команда стала обладателем трофея, одержав победу над «Уралом» со счётом 2:0.