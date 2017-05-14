«Бенфика» ведёт переговоры о трансфере Семеду с «Барселоной» и «Манчестер Сити»

Президент «Бенфики» Филипе Виейра встречался с представителями «Барселоны», чтобы обсудить возможный трансфер защитника португальского клуба Нелсона Семеду, сообщает Sport.es.
Кроме того, издание утвержает, что в тот же день Виейра также общался и с руководством «Манчестер Сити».
О деталях переговоров не сообщается, известно лишь, что «Бенфика» хочет от потенциального покупателя не менее € 40 млн.
23-летний Нелсон Семеду в нынешнем сезоне провёл за «Бенфику» 46 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 11 результативных передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2021 года.