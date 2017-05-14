«Челси» готов сделать Конте самым высокооплачиваемым тренером в истории клуба

Руководство лондонского «Челси» готово предложить главному тренеру команды Антонио Конте зарплату более £ 7,5 млн (€ 8,8 млн) в год, чтобы оставить его в клубе на следующий сезон и компенсировать интерес «Интера» к итальянскому специалисту. Переговоры начнутся после финала Кубка Англии, в котором 27 мая «Челси» сыграет с «Арсеналом». Об этом сообщает The Guardian.
В случае подписания контракта на этих условиях Конте станет самым высокооплачиваемым тренером в истории «Челси» и обгонит Жозе Моуринью, который в 2015 году зарабатывал £ 7,5 млн в год.
Издание также сообщает, что Конте в случае обсуждения новой сделки будет требовать от руководства «Челси» расширить тренерский штаб клуба за счёт итальянских специалистов, а также попросит увеличить трансферный бюджет до £ 200 млн (€ 235 млн).