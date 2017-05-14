«Вест Хэм» не будет продлевать контракт с Арбелоа

Защитник Альваро Арбелоа, скорее всего, покинет «Вест Хэм Юнайтед» по окончании текущего сезона. Контракт испанского футболиста с «молотобойцами» рассчитан до лета этого года, и руководство клуба не заинтересовано в том, чтобы продлить сотрудничество с игроком, информирует интернет-издание AS.
34-летний Арбелоа перешёл в «Вест Хэм» в августе прошлого года на правах свободного агента, но не вошёл в планы главного тренера лондонской команды Славена Билича и провёл лишь три матча в английской Премьер-лиге.