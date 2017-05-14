Гвардиола: такие игроки, как Сабалета, играют большую роль

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко отозвался о защитнике команды Пабло Сабалете, который покинет стан «горожан» по окончании сезона. Аргентинец провёл в составе «Сити» девять сезонов.
«Такие игроки, как Сабалета, играют большую роль. Нужно время, чтобы они проявили себя и заняли заслуженное место в команде. То же я могу сказать о Серхио Агуэро и Яя Туре. Надеюсь, что наша академия будет воспитывать игроков такого класса», — цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».