Отец Рафиньи Алькантары: сын не заинтересован в уходе из «Барселоны»

Мазиньо, отец полузащитника «Барселоны» Рафиньи Алькантары, опроверг информацию о том, что его сын серьёзно задумался об уходе из каталонского клуба.
«Это абсурд. Не знаю, кто начал это. Рафинья не заинтересован в уходе из «Барселоны». У него контракт с клубом до 2020 года, и он отработает его до конца», — цитирует Мазиньо Football Espana.
Ранее сообщалось, что Рафинья очень хочет поехать на чемпионат мира 2018 года в составе сборной Бразилии, поэтому рассматривает возможность ухода из «Барселоны». В текущем сезоне 24-летний хавбек провёл 18 матчей в Примере и забил шесть голов. В начале апреля он выбыл из строя на четыре месяца из-за повреждения внутреннего мениска.