Симеоне: мы уже много раз говорили о моей ситуации, добавить мне нечего

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал понять, что устал от вопросов о своём будущем. Ранее итальянские СМИ неоднократно сообщали, что аргентинский специалист может возглавить «Интер», за который он выступал в бытность игроком.
«Сейчас все думают о том, чтобы показать хороший футбол в матче с „Бетисом“. Мы уже много раз говорили о моей ситуации, добавить мне нечего. Единственное, о чём я сейчас думаю, — это наша задача удержать третье место в Примере. Позже мы можем подумать о том, о чём вы спросили, но сейчас меня заботит только одно — попадание в Лигу чемпионов напрямую», — цитирует Симеоне Goal.