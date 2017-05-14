Погба пропустит матч «Тоттенхэм» — «МЮ» из-за смерти отца

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пропустит выездной матч 37-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» из-за смерти отца, информирует Sky Sports. Фассу Антуан скончался накануне после продолжительной болезни в возрасте 79 лет.
Также из-за дисквалификации матч пропустит еще один полузащитник «МЮ» Маруан Феллайни.
Матч 37-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед» состоится 14 мая на стадионе «Уайт Харт Лэйн». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.