Алекс: боже мой, чемпионство «Спартака» — это великолепная новость!

Бывший полузащитник «Спартака» Алекс Мескини поздравил московский клуб с победой в чемпионате России.
«Боже мой! Чемпионство „Спартака“ — это великолепная новость. Болельщики клуба во всём мире заслужили эту победу, я поздравляю их всех. Конечно, я помню Комбаровых, с которыми мы играли, и, вообще, я всегда помню о „Спартаке“! Меня расстраивает только одно — то, что я так и не стал чемпионом России с красно-белыми», — цитирует Алекса ТАСС.
Алекс защищал цвета красно-белых с 2009 по 2011 год, а последним его клубом был «Интернасьонал», с которым он расторг соглашение минувшей зимой.