Миллер: на «Крестовском» реально можно получить травму, бутсы утопают в газоне

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поделился мнением о качестве газона на новом стадионе «Зенита».
«Не клуб является подрядчиком. Удивительно, конечно, состояние поле желает лучшего, там реально можно получить травму, бутсы утопают в газоне, мяч отскакивал по абсолютно непредсказуемой траектории. Решение перенести следующую игру „Зенита“ на „Петровский“ и оставить новый стадион для игры сборной летом я считаю правильным», — цитирует Миллера «РИА Новости».
Матч 29-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Краснодар», намеченный на 17 мая, на этой неделе был перенесён на стадион «Петровский».