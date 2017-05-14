Блан отверг предложения трёх клубов из Испании и ждёт приглашения от «Барселоны»

Бывший главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан надеется возглавить «Барселону». Французский специалист уже отклонил предложения от трёх клубов Примеры — «Лас-Пальмаса», «Бетиса» и «Севильи», утверждает Le Parisien.
Блан не спешит принимать предложение другого клуба, так как рассчитывает на приход в «Барселону».
Нынешний наставник сине-гранатовых Луис Энрике покинет свой пост по окончании текущего сезона, имя его преемника продолжает оставаться неизвестным. До сих пор СМИ называли нескольких специалистов, которые могут возглавить «Барселону». Среди них главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде и помощник Луиса Энрике Хуан Карлос Унсуэ. Блан хочет дождаться окончательного решения каталонцев.