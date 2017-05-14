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Холдинг: было здорово приехать в Сток и заставить местных фанатов замолчать

14 мая 2017, воскресенье. 12:31. Футбол

Защитник «Арсенала» Роб Холдинг прокомментировал гостевую победу над «Сток Сити» (4:1) в матче 37-го тура АПЛ.

«Мы просто должны продолжать выигрывать и надеяться, что «Ливерпуль» оступится. Я не так много играл в середине сезона, но я был готов к этому, когда переходил в „Арсенал“. Я просто упорно трудился и смог занять место в основном составе.

В последние годы мы не слишком удачно играли в гостях со «Стоком», так что было здорово приехать сюда и заставить замолчать фанатов хозяев», — сказал Холдинг в эфире BBC Sport.

Источник: BBC Sport Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон Сток Сити Болельщики — Футбол
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