Алли: наслаждаюсь игрой за «Тоттенхэм», а в будущем может случиться что угодно

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли прокомментировал слухи об интересе со стороны многих европейских топ-клубов.
«Если я проведу в „Тоттенхэме“ 15 лет и завершу здесь карьеру, то самое важное — наслаждаться этим путешествием. Я не хочу слишком сильно задумываться о том, что меня ждёт в будущем. Я буду наслаждаться временем в „Тоттенхэме“, а в будущем может случиться что угодно», — приводит слова Алли Goal.
В нынешнем сезоне 21-летний англичанин провёл 34 матча в Премьер-лиге и забил 17 голов.