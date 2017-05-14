Марсело пропустит матч «Реал» — «Севилья»

Защитник «Реала» Марсело не сыграет в матче 37-го тура испанской Примеры с «Севильей», сообщается на официальном сайте мадридского клуба.
Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан не включил бразильца в список из 19 игроков, которые могут выйти на поле в предстоящей игре, решив предоставить 29-летнему защитнику отдых, сообщает AS.
Из-за травм у «Реала» не смогут сыграть защитники Пепе и Даниэль Карвахаль, а также нападающий Гарет Бэйл.
В нынешнем сезоне Марсело сыграл в 28 матчах испанского чемпионата, забил два мяча и сделал девять голевых передач.
Матч «Реал» — «Севилья» состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 14 мая. Начало — в 21:00 мск.