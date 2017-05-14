Рахимов: «Терек» в матче с «Томью» сам себе привёз тяжёлую концовку

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал гостевую победу над «Томью» (2:1) в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги.
«Мне кажется, что всем здесь было сложно, и мы и не ждали лёгкой игры. Понимали, что надо будет вскрывать оборону, что у нас не всегда хорошо получается. Хорошо, что забили, но сами себе из-за своих эпизодов, в какой-то степени пижонских, привезли тяжёлую концовку. Можно было после второго гола забивать третий. К сожалению, эта проблема есть.
Самые тяжёлые соперники те, которые ничего уже ничего не решают. В этом мы сегодня убедились ещё раз. Очень важна была победа, и мы её одержали. Двигаемся дальше. Теперь очень важно восстановиться за эти два дня", — заявил Рахимов в эфире телеканала «Наш футбол».