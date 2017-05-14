Аузилио: Пепе был предложен «Интеру», но никакой сделки нет

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио прокомментировал информацию о том, что клуб договорился о контракте с защитником «Реала» Пепе.
«Всегда есть разговоры о контрактах и трансферах, но они не имеют никакого значения. Обсуждать переходы нелогично, ведь мы ещё даже не назначили тренера на следующий сезон. Пепе был предложен нам, и мы обсуждаем ситуацию, но никакой сделки нет.
Игроки с опытом, характером и трудолюбием всегда будут важны», — приводит слова Аузилио интернет-портал Football Italia.
Контракт 34-летнего Пепе с «Реалом» истекает летом этого года.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании португалец провёл 13 матчей, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.