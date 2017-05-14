Петраков: пионеротряд у «Томи» был в марте. Cейчас зачем такое унижение делать?

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков после домашнего поражения от «Терека» (1:2) в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги заявил, что комментаторы, которые называют команду пионеротрядом имени Петракова, должны проявлять к команде больше уважения. По мнению Петракова, «Томь», в составе которой выступает много молодёжи, по сравнению со стартом весенней части чемпионата играет уже по-другому.
«Те люди, которые комментируют матчи по телевизору, им нужно соблюдать этикет по отношению к команде. Мы входим в число 16 команд, лучших в России в Премьер-Лиге, какое-то уважение должно быть. Когда человек приходит и начинает на весь эфир заявлять про пионеротряд… Пионеротряд у нас был в марте, я ни слова критики никому не предъявлял. А сейчас зачем такое унижение делать?» — приводит слова Петракова РИА Томск.
«Тяжело играть без нападающих, был бы у нас Соболев, наверное, по-другому бы строилась атака, и развитие, и приём мяча. К сожалению, из-за того, что Саша пропускал, нам нужно было выдвигать Лёшу Пугина. Понятно, что не его позиция, не его навыки, не его игра, но вариантов больше не было. Старались, неплохую концовку матча выдали», – сказал наставник «Томи».
Петраков также добавил, что постарается найти подходящую мотивацию для своих подопечных на матч с «Крыльями Советов», который состоится в Томске 17 мая: «Мы не в такой оптимальной форме готовности. Я думаю, что у нас есть полных три дня, и мы сделаем всё возможное, чтобы восстановиться в физическом плане. Думаю, что будут кое-какие перестановки по составу. Я найду на Самару мотивацию, совсем другую».