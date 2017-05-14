Агент: китайский клуб связался по поводу Мусы, но он хочет остаться в «Лестере»

Тони Харрис, представляющий интересы нападающего «Лестер Сити» Ахмеда Мусы, сообщил, что один из китайских клубов хочет приобрести нигерийского футболиста, но он намерен остаться в Англии.
«Муса подписал четырёхлетний контракт с „Лестером“ и не собирается никуда уходить. Китайский клуб связывался с „Лестером“ по поводу перехода, но Муса хочет остаться в Англии, чтобы доказать свою состоятельность и попадать в стартовый состав. Он хочет отрабатывать свои деньги. Ахмед не из тех людей, которые просто сидят и получают огромную заработную плату, не прилагая для этого никаких усилий», — цитирует агента SuperSport.
Экс-футболист ЦСКА в своём первом сезоне в английской Премьер-лиге забил два гола, проведя на поле в общей сложности 741 минуту.