«Халл» со счётом 0:4 проиграл «Кристал Пэлас» и вылетел из АПЛ

«Халл Сити» со счётом 0:4 проиграл «Кристал Пэлас» в матче 37-го тура чемпионата Англии. Голами отметились Уилфрид Заха, Кристиан Бентеке, Патрик ван Анхольт и Лука Миливоевич, реализовавший пенальти.
Таким образом, «тигры» (34 очка), занимающие 18-е место в турнирной таблице, потеряли шансы сохранить прописку в АПЛ. Команда Марку Силвы присоединилась к «Сандерленду» и «Мидлсбро», сформировав тройку клубов, которые покидают Премьер-лигу по итогам этого сезона. «Кристал Пэлас», набравший 41 балл, поднялся на 13-е место в чемпионате.