«Томь» — «Терек» — 1:2. Видеообзор матча

«Терек» одержал победу над «Томью» в матче 28-го тура РФПЛ. Встреча прошла в Томске на стадионе «Труд» и завершилась ос счётом 2:1 в пользу грозненской команды.
На 60-й минуте хавбек грозненцев Игорь Лебеденко оказался первым в чужой штрафной на отскочившем мяче и решил прострелить на дальнюю штангу, но в итоге получился точный удар по воротам. Через две минуты великолепная подача Андрея Семёнова с правого фланга на выскочившего перед воротами Аблайе Мбенге завершилась ударом слёту. В концовке встречи нападающий томичей Руслан Салахутдинов обыграл единственного соперника, протолкнул мяч в штрафную и затем точно пробил в угол ворот.
Видеообзор матча «Томь» — «Терек» доступен на официальном сайте РФПЛ.