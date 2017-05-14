Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев наградил победителей именного дивизиона международного фестиваля «Большие звёзды светят малым». Такой турнир проходил впервые. За золотые медали боролись восемь команд 2008 года рождения из Москвы, области и Твери. Первое место занял ЦСКА, второе «Чертаново», а третье — «Витязь» Подольск.
«Эти два дня были замечательные. Надеюсь, вам всё понравилось! Самое главное, чтобы игроки понимали, что нельзя останавливаться на достигнутом. Желаю, чтобы борьба и азарт не пропадали. Спасибо всем большое, что участвовали!» — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Акинфеев наградил победителей именного дивизиона детского турнира
Фото: Полина Куимова