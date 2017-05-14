«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед» на матч 37-го тура чемпионата Англии, который пройдёт в Лондоне на стадионе «Уайт Харт Лэйн».
«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Дэвис, Вертонген, Дайер, Ваньяма, Эриксен, Алли, Сон, Кейн.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Туанзабе, Бейи, Джонс, Смоллинг, Блинд, Кэррик, Мата, Лингард, Марсьяль, Руни.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — в 18:30 мск.