Семак: игроки «Уфы» заслужили победу, «Анжи» желаю удачи

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал домашнюю победу над «Анжи» (2:1) в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги.
«Я доволен победой и качеством игры, хотя и фрагментарно. Во втором тайме играли лучше, лучше контролировали мяч. Были моменты, которые мне нравятся, есть моменты, над которыми нам нужно ещё работать и работать. Ребята молодцы, заслужили победу. Желаю удачи „Анжи“ в нелёгких матчах предстоящих. Они хорошо играли, старались, хорошо исполняли стандарты, после одного из которых мы и пропустили. Идём дальше», — заявил Семак в эфире телеканала «Наш футбол».