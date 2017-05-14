Тренер «Химок» после поражения от «Спартака-2» 0:4: все комментарии на табло

Главный тренер команды «Химки» Александр Ирхин прокомментировал разгромное поражение со счётом 0:4 от «Спартака-2» в матче 37-го тура первенства Футбольной национальной лиги.
«Думаю, что комментировать нечего. Все комментарии на табло: счёт 4:0 говорит за себя. Есть причины, которые нам и понятны, и нет. Это внутрикомандные разборки. Объективно, сказались проблемы с составом. У нас есть травмированные и дисквалифицированные игроки. Но даже это не позволяет проигрывать команде из нашего дивизиона с таким счётом», — передаёт слова Ирхина корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.