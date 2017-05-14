Клопп: мои парни сыграли блестяще, это был идеальный вечер для «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал гостевую победу над «Вест Хэм Юнайтед» (4:0) в матче 37-го тура чемпионата Англии.
«Мы проделали трудную работу. Было несколько моментов, когда игра могла поменяться, но, думаю, мы победили заслуженно. «Ливерпуль» сыграл очень хорошо. «Вест Хэму» не удавалось забить, а мы контролировали игру и доминировали на поле. У соперника был один хороший момент. Лучший голевой момент, который я видел в своей жизни! Однако они не забили, а нам повезло. Мои парни сыграли блестяще. «Ливерпуль» мог забить и больше, но нет ничего страшного в том, что мы этого не сделали. Это был идеальный вечер», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.