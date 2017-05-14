Лебеденко: «Томь» оставила только хорошее впечатление

Полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко поделился впечатлениями от матча 28-го тура российской Премьер-Лиги с «Томью». Грозненская команда в Томске одержала победу со счётом 2:1.
«Томь» оставила только хорошее впечатление. У нас есть молодёжь в стране. В вашей команде очень хорошие ребята, с «Уралом» мы играли, и там тоже было много воспитанников. За ними будущее, и действительно они сегодня они доставили нам очень много проблем. Может быть, и было дело в небольшом недонастрое. Всё-таки забили два гола и чуть успокоились. Пропустили в простой ситуации и чуть понервничали в конце. Хорошо, что всё так закончилось и мы выиграли.
Мой гол? Честно говоря, чего-то, наверное, почувствовал. На угловые особо не хожу, а тут пошёл на дальнюю штангу. Мяч удачно пролетел, осталось только попасть. Из защитников кто-то промазал или не дотянулся — и получился гол", — заявил Лебеденко в видеоинтервью, опубликованном на официальном сайте «Томи».