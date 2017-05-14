Сёмин: Ари надо обязательно оставлять в «Локомотиве», работа ведётся

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин хотел бы, чтобы нападающий Ари продолжил выступать за «железнодорожников».
Бразилец перешёл в «Локомотив» в феврале на правах платной аренды до 15 июня. Опции выкупа соглашение между клубами не предусматривает.
«Останется ли Ари в «Локомотиве» на следующий сезон? Это не от меня зависит. Я считаю, что надо его оставлять обязательно, а как дальше будет, не знаю. Работа в этом направлении ведётся», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
В составе «железнодорожников» 31-летний Ари провёл 11 матчей и записал на свой счёт 6 голов.