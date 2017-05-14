В «Динамо» вскрыли кубок чемпионов ФНЛ, чтобы выпить из него шампанского

Сотрудники «Динамо» были вынуждены вскрыть трофей чемпионов ФНЛ, чтобы футболисты, тренеры и администраторы смогли выпить из него шампанского по случаю победы в турнире.
Конструкцией кубка не предусмотрена съёмная крышка — она закреплена штифтом, проходящим от постамента до вершины. Его и пришлось выкручивать, чтобы открыть крышку и налить в кубок шампанского. В результате у некоторых сложилось ощущение, что трофей повреждён. Однако в итоге после празднования крышку водрузили на место, закрепив конструкцию в прежнем виде.