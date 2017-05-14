У главного тренера «Анжи» Григоряна перед матчем с «Уфой» умерла мать

Старший тренер «Анжи» Дмитрий Безняк после поражения от «Уфы» (1:2) в выездном матче 28-го тура РФПЛ рассказал о горе в семье главного тренера команды Александра Григоряна.
«Сразу хочу извиниться, почему нет главного тренера. За два часа до игры у него мама умерла, потому после матча Александр сразу поехал на похороны матери.
Что касается игры, первый тайм равный, сначала у нас был момент со стандартного положения. Думали, уже гол, а там мяч вылетел от штанги. Во втором тайме Фатаи стал напрягать наших центральных защитников, выигрывать борьбу, пошло давление от него. В последние минуты на стандартном положении недоглядели", — цитирует Безняка Rusfootball.