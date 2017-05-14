Каррера: Конте нужен помощник в «Челси»? Сейчас моя команда — «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил надежду продолжить работу в клубе, а также сообщил, что не считает, что главный тренер «Челси» Антонио Конте подумал о его кандидатуре на пост ассистента наставника.
«В настоящий момент моя команда – «Спартак». Я рад такой возможности и тому, что пришёл в этот клуб. Доволен, что председатель совета директоров в меня поверил. Я собираюсь продолжить работу в «Спартаке». В России подумали обо мне, когда Конте сказал, что сказал, что продолжит работу в «Челси», если ему позволят взять ещё одного помощника? Нужно спрашивать у Конте. Не думаю, что он сразу подумал обо мне. Сейчас моя команда — «Спартак», — сказал Каррера в эфире программы «После футбола».
Каррера работал в тренерском штабе Конте в «Ювентусе» и сборной Италии.