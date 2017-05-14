Мбенге: забитые голы придают уверенности, но матч с «Томью» нужно забыть

Нападающий «Терека» Аблайе Мбенге прокомментировал гостевую победу над «Томью» (2:1) в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги.
«Было непривычно играть из-за разницы во времени, да и было жарко, хотя погодные условия одинаковые для обеих команд. Самое важное в этой игре — набранные нами три очка.
Забитые голы придают уверенности. Но нужно забыть прошедший матч, сосредоточиться и готовиться к следующей игре", — цитирует Мбенге официальный сайт «Терека».
Видео гола Мбенге в ворота «Томи» доступно в «Твиттере» РФПЛ.