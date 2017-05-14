«Ростов» — «Рубин» — 4:2. Видеообзор матча

В матче 28-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону местный «Ростов» со счётом 4:2 обыграл «Рубин» из Казани.
К 19-й минуте встречи команда с берегов Дона вела с разницей в два мяча — точными ударами отметились Сердар Азмун и Дмитрий Полоз. В начале второго тайма Азмун сумел оформить дубль, а на 73-й минуте Кристиан Нобоа довёл счёт до крупного. Гости сумели избежать разгрома — на 75-й минуте отличился Янн М'Вила, а за три минуты до конца основного времени второго тайма забил Максим Канунников.