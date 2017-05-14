Каррера: «Спартак» готов к Лиге чемпионов

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что клуб готов к участию в Лиге чемпионов, а также поделился мнением о комплектации состава.
«Мы готовы к Лиге чемпионов. Там будет непросто. В следующем сезоне нам предстоит провести большое количество матчей. Команда должна быть хорошо натренированной, а игроки показывать футбол уровня этого турнира. Мы постараемся собрать состав, который сможет хорошо выступить в Лиге чемпионов и продолжить успешную серию матчей в РФПЛ.
Насколько «Спартак» нуждается в усилении перед ЛЧ? Мои игроки – самые сильные. Сильнее всех. Чемпионат уже закончился. Мы победили, мы – чемпионы. Посмотрим, что мы сделаем, чтобы усилить состав после сезона. Федун сказал, что клуб не будет брать дорогостоящих игроков с высокими зарплатами? Я согласен с руководством. Не стоит брать игроков на высокую зарплату. Хочу, чтобы были игроки, которые бы играли за команду, за «Спартак», а не за деньги. Они должны хотеть стать чемпионами – это самое важное», — сказал Каррера в эфире программы «После футбола».